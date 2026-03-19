Lazio, Briga spiega: "La gente è stufa! Mai un salto di qualità, e Lotito..."

Nell'ultimo video di Brigata Lazio intitolato 'Lazio: nel buio, la luce', il cantante e tifoso laziale Mattia Briga ha espresso il suo pensiero sulla gestione del club da parte del presidente Lotito. In particolare si è interrogato sul suo operato attuale e su quello delle ultime stagioni, riportando l'opinione della piazza. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ci stanno i livelli, la Lazio è una squadra importante con una tifoseria importante. Quando lavori lì dentro devi stare a livello, e non ci stai mai. Ma a partire dalla campagna abbonamenti fatta con l’intelligenza artificiale. È tutta una sfida nei confronti di quello che è il senso di appartenenza e lo spirito identitario di chi tifa una squadra come la Lazio. La gente è stufa, dalla signora di sessant’anni che fa il notaio al ragazzo che fa i caffè al bar, fino ad arrivare al bambino di dieci anni che mi ferma in palestra e mi chiede se facciamo il mercato. E non è colpa sua, è una cosa brutta e preoccupante".

"Adesso poi c’è il 2032… tempi sempre più dilatati. Qui parliamo dell’interesse di far crescere il livello della squadra che gestisci, non si è mai voluto fare il salto di qualità. Quando la Lazio è stata presa, Lotito non aveva incarichi politici. Ma la squadra è comunque rimasta sempre lì. Nel tempo è arrivato anche a un ruolo importante a livello politico: ma il tempo che dedica alla Lazio, quant’è? Adesso come si può pretendere un progetto? Il Re è nudo. Lui ha avuto una crescita negli anni, la Lazio no. A lui i laziali danno fastidio, conta solo Claudio Lotito. Chi se ne va e torna è solo perché è innamorato dei laziali, non della Lazio”.