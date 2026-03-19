Lazio, Nesta alla Roma? "Mi avevano selezionato...". Ecco il retroscena
19.03.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere della Sera in occasione del suo compleanno, Alessandro Nesta ha ripercorso gli inizi della sua carriera da calciatore. Prima di arrivare nelle giovanili della Lazio, l'ex difensore era stato vicino a firmare con la Roma. Di seguito il suo racconto.
"Mio fratello, maggiore di me di tre anni, aveva problemi di postura. Gli dissero "fai sport", così mio papà Giuseppe ci portò entrambi a fare un provino in una squadra di Cinecittà. Uno scout dei giallorossi mi selezionò ma mio padre, cuore biancoceleste, si oppose".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.