Lazio, Taylor in Nazionale? "Koeman mi ha mandato un messaggio..."

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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Voetbal International, il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor ha parlato del suo percorso in Nazionale e del suo rapporto con il ct Koeman. Il suo sogno è quello di tornare a vestire la maglia dell'Olanda, ma la sua eventuale convocazione passerà dalle prestazioni in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Il ct Koeman mi ha scritto un messaggio dopo che ho fatto questo passaggio alla Lazio: 'Ottimo trasferimento, ti teniamo d'occhio. In bocca al lupo'. È stato un segnale positivo per me. Devo dire che adesso capisco cosa intendesse, è davvero tutta un'altra cosa giocare ogni settimana in un campionato top come questo. Ma non ho fatto questa scelta solo per la Nazionale, volevo semplicemente crescere come persona e come calciatore. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo, di un nuovo ambiente e di una nuova sfida".

"Con la Nazionale ho fatto il mio esordio da subentrato e sento di aver fatto bene, ho anche segnato un rigore nella serie. Poi però nella sosta successiva sono andato agli Europei con l'Under 21 e da allora non sono più stato convocato. C'è molta concorrenza nel mio ruolo, ma sarebbe fantastico tornare in squadra. Penso spesso all'ultimo Mondiale e vorrei rivivere quell'esperienza, ma per farlo devo continuare a fare grandi cose qui alla Lazio".