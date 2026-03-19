Atalanta, De Roon cita Lazio - Milan: “Ho visto una cosa che mi è piaciuta”
19.03.2026 13:45 di Mauro Rossi
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Non è rimasta neanche una squadra italiana in Champions League. Con la seconda sconfitta rotonda in altrettanti confronti con il Bayern Monaco, l’Atalanta dice addio alla massima competizione europea.
Al termine della gara Marten de Roon, centrocampista dei bergamaschi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, citando anche la Lazio. Queste le sue parole. “Secondo me il gioco in Champions League non è mai fermo, si fischiano meno falli rispetto alla Serie A”.
“Ho visto arbitrare Guida in Lazio-Milan e mi è piaciuto, pochi fischi e tanto gioco, secondo me dobbiamo partire da lì. Poi gioco e movimenti, magari servirebbe un po' meno tattica ma capisco che è uno dei punti di forza dell'Italia”.