Lazio, gli infortuni non ti danno tregua: il dato horror di questa stagione
RASSEGNA STAMPA - Gli infortuni continuano a tormentare la Lazio. In un'annata già di per sé sfortunata, l'organico a disposizione di Sarri è stato costantemente minato dai continui problemi fisici, che si sono abbattuti sulla squadra come una sciagura. Ai recenti stop di Provedel (out fino a fine stagione), Cataldi e Romagnoli, si è aggiunto il nuovo forfait di Zaccagni, arrivato al quarto infortunio della sua stagione.
Nelle scorse ore, infatti, il capitano biancoceleste ha riportato una lesione di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra, un problema che lo costringerà a uno stop tra le quattro e le sei settimane. Come riportato da Il Messaggero, con ai Zac ai box è salito a 37 il dato relativo agli infortuni occorsi ai giocatori biancocelesti in questa stagione.