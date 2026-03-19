Calciomercato Lazio | Torino, Casadei è in uscita: quanti club su di lui

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Cesare Casadei non è più centrale nel progetto del Torino. Arrivato in Piemonte nel gennaio 2025 dopo un lungo testa a testa tra Torino e Lazio, il centrocampista ex Chelsea non è mai riuscito a imporsi veramente. Il classe 2003 ha realizzato finora 4 gol in campionato, anche se è riuscito a mettersi in mostra solamente a sprazzi.

Spesso è stato escluso dall’undici titolare, dovendo accontentarsi di porzioni ridotte di partita per cercare di lasciare il segno. Tanti alti e bassi, troppi. Ora il suo futuro in granata è a rischio.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, nei prossimi giorni andrà in scena un summit tra il suo agente Francesco Facchinetti e la società che sarà determinante per scoprire quale sarà il suo futuro. Anche perché le pretendenti non mancano.

A gennaio, in Italia, c'era il forte interesse della Fiorentina. All'estero, Casadei piaceva e piace tutt'ora a Monaco e Sporting Lisbona. No secco di Cairo. Ora le cose possono cambiare, soprattutto di fronte a un’offerta da 15-18 milioni di euro. In Olanda piace a Psv e Feyenoord; mentre sullo sfondo, invece, ci sono anche Everton e West Ham sulle sue tracce.