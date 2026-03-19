Taylor: "Cataldi mi sta aiutando a capire cosa significhi giocare per la Lazio"
19.03.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Voetbal International, il centrocampista della Lazio Kenneth Taylor ha parlato del suo arrivo a Roma e del suo ambientamento. Nello spogliatoio lo sta aiutando soprattutto Danilo Cataldi, che da subito gli ha spiegato cosa significa vestire la maglia biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"La passione qui alla Lazio è travolgente. Già dal debutto contro il Verona ho capito che aria tira a Roma. C'è una pressione costante, ma è bellissima. Mi sento già ben inserito e compagni come Danilo Cataldi mi stanno aiutando tantissimo a capire cosa significhi davvero vestire questa maglia. Ogni partita è una battaglia, e io mi sento pronto a combatterle tutte".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.