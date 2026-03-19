Lazio, Taylor punta il derby: "C'è un odio profondo con la Roma, non vedo l'ora"

Attesa per il derby della Capitale. Taylor non vede l'ora di sfidare la Roma alla penultima giornata, da quando è arrivato alla Lazio ha capito immediatamente la rivalità tra le due squadre. Gliene ha parlato anche un suo vecchio compagno, Devyne Rensch, che dallo scorso anno veste la maglia giallorossa.

E proprio del rapporto con il difensore e della stracittadina ha parlato ai microfoni di Voetbal International. Di seguito ciò che ha detto: "Con Rensch ci sentiamo spesso, il che è bello. Ma la prima cosa che mi ha detto è stata letteralmente: 'Qui non possiamo assolutamente girare per la città insieme'. L'odio tra Lazio e Roma è incredibilmente profondo. Il 17 maggio ci sarà il derby, ed è una partita che entrambi aspettiamo con ansia".