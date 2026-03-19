Lazio, parla Taylor: "Sono davvero contento! E nello spogliatoio..."

19.03.2026 20:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, parla Taylor: "Sono davvero contento! E nello spogliatoio..."

Il mancato trasferimento al Porto è stato motivo di delusione per Kenneth Taylor, ma l'entusiasmo con il quale ha accettato la Lazio come nuova sfida non è stato minimamente intaccato. Il centrocampista olandese, in un'intervista ai microfoni di Voetbal International, ha raccontato del suo arrivo a Roma  e dell'importanza di avere Tijjani Noslin, suo connazionale, nello stesso spogliatoio. 

"Sono davvero soddisfatto (dei primi mesi alla Lazio, ndr). L'Ajax è stata la mia seconda casa, quindi ovviamente è stato un po' più emozionante per come sarebbe andare qui, ma mi fa bene affrontare una nuova sfida. È una bella squadra, molti ragazzi mi hanno aiutato e, naturalmente, sono fortunato che ci sia Tijjani (Noslin, ndr)".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.