Lazio, parla Taylor: "Sono davvero contento! E nello spogliatoio..."

Il mancato trasferimento al Porto è stato motivo di delusione per Kenneth Taylor, ma l'entusiasmo con il quale ha accettato la Lazio come nuova sfida non è stato minimamente intaccato. Il centrocampista olandese, in un'intervista ai microfoni di Voetbal International, ha raccontato del suo arrivo a Roma e dell'importanza di avere Tijjani Noslin, suo connazionale, nello stesso spogliatoio.

"Sono davvero soddisfatto (dei primi mesi alla Lazio, ndr). L'Ajax è stata la mia seconda casa, quindi ovviamente è stato un po' più emozionante per come sarebbe andare qui, ma mi fa bene affrontare una nuova sfida. È una bella squadra, molti ragazzi mi hanno aiutato e, naturalmente, sono fortunato che ci sia Tijjani (Noslin, ndr)".