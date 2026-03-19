Lazio, svelati i convocati del Senegal: la scelta su Dia
19.03.2026 17:40 di Christian Gugliotta
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In vista dell'imminente sosta nazionali, l'ultima prima dei Mondiali, il ct del Senegal Pape Thiaw ha diramato la lista dei calciatori convocati per le amichevoli contro Perù e Gambia, in programma 28 e 31 marzo. Nell'elenco è presente anche l'attaccante della Lazio Boulaye Dia che, dunque, si aggregherà alla propria selezione dopo aver disputato il prossimo match di campionato contro il Bologna. Di seguito la lista completa.
Voici la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de mars 2026 : le 28/03 contre le Perou à Paris et le 31/03 contre la Gambie à Diamniadio. 🇸🇳 pic.twitter.com/8ix5Q5tct6— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 19, 2026
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.