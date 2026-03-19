Lazio, svelati i convocati del Senegal: la scelta su Dia

19.03.2026 17:40 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, svelati i convocati del Senegal: la scelta su Dia
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In vista dell'imminente sosta nazionali, l'ultima prima dei Mondiali, il ct del Senegal Pape Thiaw ha diramato la lista dei calciatori convocati per le amichevoli contro Perù e Gambia, in programma 28 e 31 marzo. Nell'elenco è presente anche l'attaccante della Lazio Boulaye Dia che, dunque, si aggregherà alla propria selezione dopo aver disputato il prossimo match di campionato contro il Bologna. Di seguito la lista completa.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.