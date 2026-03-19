Noa Lang ha rischiato l'amputazione del dito: cosa è successo a Liverpool
19.03.2026 17:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Noa Lang ha rischiato l’amputazione del dito. Una serata da dimenticare per l’ex Napoli, oggi al Galatasaray, che ha rischiato infatti un epilogo ancora peggiore di quello che è stato. Nel tentativo di recuperare un pallone il calciatore è infatti finito sui tabelloni pubblicitari procurandosi un brutto taglio al pollice della mano destra... <<< NOA LANG >>>
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Jessica Reatini
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