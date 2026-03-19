Lazio, Cardone: "Zaccagni fuori un mese. Per la semifinale..."

19.03.2026 20:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Cardone: "Zaccagni fuori un mese. Per la semifinale..."
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Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare l'infortunio di Mattia Zaccagni, l'ennesimo in una stagione poche volte così travagliata per i biancocelesti. Di seguito le sue parole.

"Siamo arrivati a 37 infortuni. Per Zaccagni ci vorrà un mesetto, ora è da mettere in dubbio per la semifinale. Il verdetto più attendibile sarà tra una settimana, quando ci saranno ulteriori controlli".

"Quest’anno Zaccagni ha saltato 7 gare, di cui una di Coppa Italia, e Sarri senza di lui in 5 di queste ha messo Pedro dall’inizio; mi ricordavo un’alternanza maggiore invece quasi sempre lo spagnolo dal 1′, poi una volta Cancellieri e una Noslin".

"La crisi del campionato italiano e quella della Nazionale sono collegate ma questa è più grave. Zaccagni sarebbe stato nei piani di Gattuso, come dodicesimo e anche per avere la possibilità di cambiare modulo. In vista delle qualificazioni vedremo pure come andrà il recupero di Tonali".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.