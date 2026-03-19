Lazio - Milan | Salvini vede il bicchiere mezzo pieno: "C'è poco da dire..."
A margine della riapertura del ponte sul fiume Nure lungo statale 9 "Via Emilia", al km 254, nel territorio di Pontenure, il ministro Matteo Salvini è tornato a parlare di calcio a pochi giorni da Lazio - Milan, gara vinta per 1-0 dai biancocelesti.
La Lazio ha forse chiuso tutte le porte al sogno della rimonta rossonera sui cugini dell'Inter. Una rimonta a cui Salvini, noto tifoso del Milan, non hai mai realmente creduto. Ecco di seguito le sue parole riportate dall'ANSA:
"Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto. Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione quindi va già bene così se torniamo in Champions va già bene così. L'Inter è più forte, c'è poco da dire, rimane la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia".