Lazio, Taylor e il lavoro con Sarri: "I primi giorni mi scoppiava la testa! Ora..."

È cambiato tutto per Kenneth Taylor. Arrivato alla Lazio, il centrocampista olandese ha scoperto il lavoro sul campo con Maurizio Sarri: per lui è un modo di allenarsi totalmente nuovo, tanto che nei primi giorni a Formello è andato in difficoltà. Di seguito le sue parole a riguardo ai microfoni di Voetbal International.

"Qui a Formello i primi giorni la testa mi scoppiava. C'è una mole di informazioni tattiche incredibile. All'Ajax ero abituato a seguire il mio uomo quasi a tutto campo, ma qui è diverso. Devi imparare a 'consegnare' l'avversario al compagno molto più velocemente e concentrarti sulla posizione della palla e della linea difensiva. Se sbagli di un metro, si apre un buco enorme e il mister se ne accorge subito. In una delle prime partite sono dovuto uscire al novantesimo perché mi sono venuti i crampi. Non mi era mai successo prima. In Serie A l'intensità difensiva è logorante, non puoi mai staccare la spina."