WOMEN | Roma, Corelli punta la Lazio: "È una gara a sé, servirà..."

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A margine del Gran Galà Del Calcio Woman Adicosp-Premio Sissy Trovato Mazza, è intervenuta l'attaccante della Roma Femminile Alice Corelli. La calciatrice è stata premiata come Miglior Giovane U23:

"È un orgoglio che va oltre qualsiasi cosa, riceverlo con questi colori addosso, colori che porto da quando sono bambina, lo è ancora di più. È stata una cosa speciale, che mi rende fiera di cosa faccio e di cosa facciamo anche come squadra: lottiamo ogni giorno, come anche l'anno scorso, per arrivare al meglio a tutte le partite, vogliamo sempre i tre punti, ma la cosa più importante è l'atteggiamento con cui scendiamo in campo, ci mettiamo sempre il 100% e anche qualcosa in più quando serve".

La prossima sfida, in programma il 21 marzo, sarà il derby: "Ora siamo focalizzate sulla Lazio, è una gara a sé, nella quale servirà sicuramente quel qualcosa in più di cui dicevo prima. Abbiamo dimostrato che possiamo fare qualcosa di grande, e dobbiamo continuare a dimostrarlo".