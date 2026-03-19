Lazio, Gerard Martin svela: "La mia ragazza ha parlato con Maldini e..."

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Il Barcellona si gode il proprio talento. Gerard Martin, classe 2002, è uno dei prodotti della Masìa, uno dei migliori settori giovanili del calcio mondiale e negli ultimi giorni il suo nome ha fatto breccia anche in Italia, soprattutto nel cuore dei tifosi milanisti.

Soprannominato Gerard Maldini, per via della sua passione per l'ex capitano del Milan, nel giorno del suo compleanno ha ricevuto una maglietta del suo idolo con tanto di autografo e dedica. Un regalo che, come svelato dallo stesso Martin, è arrivato grazie alla collaborazione tra la fidanzata del giocatore blaugrana e Daniel Maldini, figlio di Paolo e oggi in forza alla Lazio.

"La mia ragazza ha avuto un'idea e si è messa in contatto con il figlio di Paolo Maldini (Daniel, ndr). Paolo ha ascoltato la storia per cui vengo chiamato Gerard Maldini e ha deciso di regalarmi la sua maglia che appenderò in camera".