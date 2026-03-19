Cremonese, ecco Giampaolo: "Il tempo è tiranno ma faremo l'impossibile per salvarci"
Marco Giampaolo è pronto a iniziare la sua nuova avventura come allenatore della Cremonese. Il tecnico si è presentato in conferenza stampa, ecco le sue parole.
“Arrivo qui con grande entusiasmo, voglia e passione, tutti elementi che rappresentano il motore del mio lavoro e il propellente di questo mestiere. L’unica cosa che non posso comprare è il tempo, ma faremo il possibile e l’impossibile per raggiungere il nostro obiettivo”.
"Voglio una squadra che non abbassi mai la testa e giochi sempre le partite, altrimenti si perde due volte: per il risultato e per non aver provato a giocare”.
“Ieri ai calciatori ho ripetuto più di una volta che a sé stessi non si mente: dentro di noi sappiamo se una cosa è fatta bene, se ci si è nascosti o meno… La battaglia è da vincere con sé stessi”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.