Europa League | La Roma è fuori! Bologna ai quarti, decide Cambiaghi
19.03.2026 23:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Roma eliminata, il Bologna va avanti. Nel derby italiano degli ottavi di Europa League passano i rossoblù: decisivo Cambiaghi nel secondo tempo supplementare con il gol del 3-4. La squadra di Gasperini è quindi fuori dal torneo: non è bastata la rimonta con Ndicka, Malen e Pellegrini, che aveva portato il risultato sul 3-3 dopo le reti di Rowe, Bernaderschi e Castro.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.