Taylor, il suo sogno passa per la Lazio: "Voglio far bene qui per..."
19.03.2026 21:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il trasferimento dall'Ajax alla Lazio non è avvenuto solo per trovare nuovi stimoli. Kenneth Taylor ha scelto Roma come sua nuova destinazione anche per catturare l'attenzione del c.t. Koeman e strappare una convocazione dai Paesi Bassi in vista del Mondiale di questa estate.
Dopo aver giocato appena 4' nell'edizione del 2022, oggi il classe 2002 vuole ricoprire un ruolo più importante all'interno della selezione olandese e giocare per la Lazio può essergli utile, come ha svelato ai microfoni di Voetbal International: "Penso ancora molto spesso all'ultima Coppa del Mondo, quindi vorrei davvero rivivere quelle emozioni, ma per farlo devo continuare a far bene qui alla Lazio".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.