Lazio, Di Battista: "Sarri non molla, Lotito capirà. Ora nessun confronto..."

Rispetto alla gestione della Lazio da parte del presidente Lotito e all'amore di Sarri per il popolo biancoceleste, il politico e tifoso laziale Alessandro Di Battista si è espresso nell'ultimo video di Brigata Lazio intitolato 'Lazio: nel buio, la luce'. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Lotito fa anche delle cose contro il suo stesso interesse, è illogico mantenere un direttore sportivo che le ha sbagliate tutte, che parla in maniera inaccettabile. E per questo ringrazio i giornalisti e i cronisti che fanno sempre tutte le domande. Ringrazio anche l’allenatore che abbiamo, che è davvero una persona per bene, un signore, un grande, un uomo vero. Ho tanto rispetto per come si è comportato. Sarri è diventato laziale, come sta resistendo è incredibile. E non sono solo i soldi… la vita è anche la quotidianità, è come ti alzi per andare a Formello, ecc. Non penso che per lui sia bello essere allenatore della Lazio, ma non molla".

"La protesta che ora sta portando avanti la Curva credo che sia giusta. Fin quando Lotito capirà che non sarà più conveniente per lui essere il gestore, se ne andrà e arriverà qualcuno per fare il presidente. Insistiamo così perché solo i vili, i mediocri e i gestori conoscono la sconfitta, ma noi siamo grandi e risorgeremo. Per me ora nessun confronto, si va solo dritti alla meta”.