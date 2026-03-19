Il Bologna elimina la Roma. E l'ex Lazio Caicedo sfotte: "Malen Malen"
19.03.2026 23:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
La Roma è fuori dall'Europa League. Il derby italiano degli ottavi l'ha vinto il Bologna: decisivo il gol di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare che ha sigillato il risultato sul 3-4. Su X, l'ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha preso in giro i giallorossi ripubblicando un video in cui si parlava della loro possibile vittoria finale nel torneo. "Malen Malen", ha scritto l'ecuadoriano, come aveva già fatto dopo la sconfitta della squdra di Gasperini contro il Como. Di seguito il post.
Malen Malen #RomaBologna https://t.co/145ajHMz6M— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) March 19, 2026
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.