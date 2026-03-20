Roma, Gasperini amareggiato: "È un peccato, abbiamo fatto tanti errori"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole sulla gara: "È stata una partita avvincente, noi usciamo con grande ramamrico. Abbiamo visto il nostro meglio e il nostro peggio, ci hanno messo nella condizione di fare una gara sempre in rimonta nonostante avessimo fatto cose importanti. È un peccato aver commesso certi errori. Quando si arriva a questo punto i livelli si alzano, c'è un po' di fatica e pressione in più in mezzo a belle cose. Quando sbagli così, poi dopo ci sta che perdi".

"Nei supplementari eravamo un po' stanchi soprattutto in difesa. Poi è chiaro, se ti mancano 4-5 giocatori tutti nello stesso reparto è ovvio che soffri. Malen è straordinario, ha alzato la nostra pericolosità in attacco rispetto al girone d'andata dove però avevamo più soluzioni. Comunque se penso a Como e a questa sera, non ho molto da dire ai miei giocatori".