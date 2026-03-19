Lazio, è il compleanno di Strakosha: gli auguri della società
19.03.2026 21:15 di Simone Locusta
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Compie gli anni Thomas Strakosha, portiere che ha vestito la maglia della Lazio dal 2013 al 2022, con in mezzo una parentesi alla Salernitana. "Tanti auguri a Thomas Strakosha", questo il messaggio della Lazio sul proprio sito ufficiale in occasione del suo trentunesimo compleanno. Nella Capitale, Strakosha ha collezionato 208 presenze. Con la Lazio, ha conquistato due Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.