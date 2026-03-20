Bologna, Castro dalla Roma alla Lazio: "Ora vinciamo in casa!"
20.03.2026 00:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria in Europa League contro la Roma, con il conseguente passaggio ai quarti di finale, l'attaccante del Bologna Santiago Castro ha parlato ai microfoni di SkySport. Oltre a commentare la prestazione della sua squadra, l'argentino si è proiettato anche verso la prossima gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Adesso abbiamo una bella partita contro il loro derby (la Lazio, ndr.). Dobbiamo tornare a vincere in casa. Oggi siamo contenti, abbiamo fatto bene. Guardiamo a domenica, poi avremo qualche giorno libero per gestire un po' la testa".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.