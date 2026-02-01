Calciomercato Lazio | Il Celta Vigo piomba su Vecino: i dettagli
01.02.2026 18:45 di Christian Gugliotta
Sono ore particolarmente movimentate in casa Lazio. Come vi abbiamo raccontato, Reda Belahyane è pronto a lasciare la Capitale, sempre più vicino a tornare al Verona in prestito secco fino a giugno. Il marocchino, però, non è l'unico centrocampista biancoceleste oggetto di mercato.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il Celta Vigo avrebbe messo nel mirino Matias Vecino. La sessione invernale di calciomercato chiuderà tra poco più di 24 ore e bisognerà vedere se il club spagnolo presenterà in tempo un'offerta che possa convincere la Lazio a lasciar partire l'uruguagio, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.