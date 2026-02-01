Calciomercato Lazio | Belahyane verso il Verona: c'è l'intesa per il prestito
01.02.2026 16:55 di Christian Gugliotta
A poco più di un giorno dalla chiusura del calciomercato, la Lazio è vicina a chiudere un'altra operazione in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Verona ha raggiunto un'intesa di massima con il club biancoceleste per l'arrivo in prestito secco fino a giugno di Reda Belahyane.
L'operazione, che dovrebbe essere formalizzata nelle prossime ore, sancirebbe il ritorno, seppur a titolo contemporaneo, del marocchino in gialloblù, dopo appena un anno dal suo arrivo nella Capitale.