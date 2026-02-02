Calciomercato Lazio | Romano: "Nuovo tentativo per Frattesi, ma resta all'Inter"
02.02.2026 16:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Davide Frattesi resta all'Inter. A confermarlo è Fabrizio Romano che, in un video pubblicato sul suo canale Youtube, ha confermato come i nerazzurri abbiano respinto un ulteriore assalto della Lazio, optando per trattenere il centrocampista. Queste le sue parole:
"Per quanto riguarda Frattesi ci stanno arrivando tante notizie. E' vero che la Lazio ci ha provato anche recentemente, sarebbe arrivata a 25 milioni con i bonus però ribadisco il fatto che l'Inter non fa uscire Frattesi se non ha sostituto. Operazione Jones non si farà. L'uscita di Frattesi credo non si farà".
