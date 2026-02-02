UFFICIALE | Fiorentina, Rugani è un nuovo calciatore viola: i dettagli
02.02.2026 17:01 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Mancava solo l’ufficialità, che ora è arrivata: Daniele Rugani è un nuovo calciatore della Fiorentina. Come fa sapere il sito ufficiale della Serie A il contratto del difensore classe ’94 è stato depositato in Lega.
I viola hanno chiuso l’affare sulla base di 500mila euro di prestito oneroso a cui si aggiungeranno 2 milioni di diritto di riscatto che diventerà obbligo qualora la squadra di Vanoli riuscirà a raggiungere la salvezza.
Jessica Reatini
