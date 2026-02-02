Lazio, De Paola: "Situazione assurda. Le società non sono proprietà private"
Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio fuori dal campo soffermandosi sulla protesta dei tifosi nei confronti della società.
"Quando Cairo o Lotito si domandano perché ci sono così pochi tifosi allo stadio dovrebbero capire che c'è qualcosa che non funziona nella loro rispettive gestioni".
"Le società calcistiche non sono delle proprietà private come potrebbero essere considerate in altri ambiti. Nel calcio c'è la componente della passione dei tifosi e riguardo a ciò, lo spettacolo che si sta vedendo in casa Lazio ha dell'assurdo. In queste due piazze non ci sono obiettivi e di conseguenza i tifosi si prendono la libertà di non andare allo stadio”.
