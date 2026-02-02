PRIMAVERA | La Lazio ospita l'Atalanta: Punzi a caccia del sorpasso
02.02.2026 09:15 di Christian Gugliotta
Le due vittorie contro Cremonese e Monza potrebbero aver cambiato volto alla stagione della Lazio Primavera che, dopo mesi passati pericolosamente vicino alla zona retrocessione, può ora avvicinarsi di più a quella play-off.
Nel match valido per il 23° turno del campionato di Primavera 1, la squadra di Punzi ospiterà al Fersini l'Atalanta. Se dovesse arrivare un successo, i biancocelesti scavalcherebbero proprio la Dea in classifica, salendo a 31 punti e agganciando Napoli e Milan al dodicesimo posto. L'appuntamento per il calcio d'inizio è oggi, lunedì 2 febbraio, alle ore 12:00.
