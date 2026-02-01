Fiorentina, Rugani è a un passo: vicino l'accordo con la Juve
01.02.2026 21:00 di Christian Gugliotta
Ancora coinvolta in pieno nella lotta salvezza, la Fiorentina continua a cercare rinforzi. Dopo l'addio di Pablo Mari, i viola sono alla ricerca di un nuovo centrale difensivo per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di mister Vanoli.
Il prescelto del club è Daniele Rugani che, dopo o scarso minutaggio accumulato con la Juventus, cerca spazio. Secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sarebbe molto vicina a chiudere per l'arrivo del difensore, che negli scorsi giorni era stato anche accostato alla Lazio.
