Calciomercato Lazio | Segnale chiaro dell'Inter: Frattesi schierato titolare
Sono ore decisive per il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è finito da diversi giorni nel mirino della Lazio, che vorrebbe provare ad assicurarselo in prestito oneroso con diritto riscatto fissato a 25 milioni di euro. Per liberare il giocatore, sul quale c'è anche il forte interesse del Nottingham Forrest, i nerazzurri dovrebbero, però, trovare prima un sostituto e l'assalto a Curtis Jones del Liverpool sembra sempre più complicato.
La finestra invernale di calciomercato è ormai agli sgoccioli e ogni ora che passa un eventuale l'addio di Frattesi diventa sempre più improbabile. A meno di colpi di scena, quindi, il classe 1999 dovrebbe restare in nerazzurro almeno fino a giugno e, proprio in questa direzione, sono arrivati dei segnali importanti da parte di Cristian Chivu.
Il tecnico, infatti, ha deciso di lanciare Frattesi titolare nella sfida di campionato contro la Cremonese dopo quasi quattro mesi dall'ultima volta. Un chiaro indizio di come la permanenza del giocatore sia sempre più probabile.