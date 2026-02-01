Lazio, un mese senza Zaccagni: ecco quando Sarri può recuperarlo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Lo stop a sorpresa e poi l'esito degli esami, praticamente scontato: lesione muscolare per Zaccagni, rimarrà ai box per quasi un mese. Il capitano si è fermato durante la rifinitura anti-Genoa. Ieri mattina i controlli hanno confermato le sensazioni del giorno prima: "A seguito di un consulto tra lo staff medico - Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo - si comunica che il calciatore Mattia Zaccagni, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome".

Rimarrà fuori per almeno 20 giorni, riporta Corriere dello Sport. Un altro infortunio da aggiungere alla lista "maledetta", che ha complicato una stagione già di partenza in salita. Zaccagni salterà almeno le prossime quattro partite: il big match in casa dalla Juventus (8 febbraio), i quarti di Coppa Italia in trasferta col Bologna (11 febbraio), la sfida all'Olimpico contro l'Atalanta (14 febbraio) e il confronto in Sardegna col Cagliari (21 febbraio). La prima data disponibile, in caso di recupero centrato, sarà Torino-Lazio del 1° marzo. Un'assenza pesante per Sarri per il prossimo ciclo di gare.

E ora chi prenderà il suo posto? Maldini contro il Genoa è stato schierato da falso nove con appena due allenamenti nelle gambe, la sua posizione potrebbe anche cambiare vista l'indisponibilità di Zac. L'ex Atalanta è una carta valida per il doppio ruolo. Al centro, a quel punto, si libererebbe il posto per Ratkov, entrato nella ripresa e decisivo per il colpo di testa nel finale (fallo di mano di Ostigard, rigore trasformato da Cataldi). Perlomeno a livello numerico, le soluzioni ci sono.





