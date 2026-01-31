Lazio, Przyborek e il messaggio al Pogon: "È difficile salutarvi..." - VIDEO

In un lungo videomessaggio pubblicato su Instagram, il nuovo giocatore della Lazio Adrian Przyborek ha salutato la sua vecchia squadra, il Pogon. Di seguito le sue parole.

"Cari tifosi del Pogon, dopo quattro anni e mezzo è finalmente arrivato il momento in cui devo dirvi arrivederci e salutarvi tutti: i giocatori, i miei amici e tutta la mia famiglia di Stettino, che è stata la mia famiglia per questi quattro anni e mezzo. Non è facile perché sono ancora giovane e ho tutta la carriera davanti a me, ma so che questo è il momento giusto per inseguire i miei sogni. È difficile... non pensavo che sarebbe stato così difficile. È dura parlarvi, ma questa è la vita di un calciatore e non si può mai essere sicuri di nulla. Dico sempre che tutto può cambiare in poche ore, pochi giorni o addirittura pochi minuti".

"Solo una o due settimane fa non pensavo che avrei lasciato questo club, nonostante le situazioni che si erano presentate. Sono molto felice e orgoglioso di aver potuto rappresentare i colori del Pogoń Szczecin. È stato un grande onore per me. Mi sono sentito come a casa perché questo club è diventato la mia casa. Non è facile dire addio ai tifosi, allo staff, ai giocatori e a tutte le persone che sono state vicine a me e alla squadra per tutto questo tempo. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra e gli allenatori, perché senza di loro non credo che starei registrando questo video in questo momento.

"Posso solo dirvi grazie e arrivederci. Spero che, anche se non più come giocatore ma come tifoso da qualche parte in Italia, potrò presto gioire per il primo trofeo del Pogoń, perché tutti sappiammo quanto lo desideriamo, quanto lo vogliamo e quanto ce lo meritiamo. Il club ha fatto molta strada e penso che lo meriti come nessun altro. Non voglio emozionarmi troppo, vi dico solo che questo è un arrivederci. Voglio augurare buona fortuna a tutto il club, a tutta la squadra e ai tifosi. Continuate a sostenere i giocatori: lo dico per esperienza personale, quando entravo in campo e sentivo la vostra voce e la vostra passione, mi sentivo più forte. Grazie mille a tutti".