Milan - Como, c'è la data del recupero: ecco quando si giocherà
Adesso è ufficiale, la gara tra Milan e Como, posticipata a causa della Cerimonia di Apertura dell'Olimpiade invernale di Milano Cortina 2026, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20.45. Ad annunciarlo è stata la Lega Serie A con il seguente comunicato: "Si comunica che la gara Milan-Como, valevole per la 24^ giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45".

