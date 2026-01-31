Calciomercato | Immobile lascia il Bologna. Romano: "Here we go!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È durata appena sei mesi la storia tra Ciro Immobile e il Bologna. I felsinei non stanno vivendo un gran momento e gli infortuni hanno compromesso la prima parte di stagione del centravanti.

Entrambe le parti in causa hanno convenuto che separarsi fosse la scelta giusta. Allora Immobile ha scelto: sarà il Paris FC il suo prossimo club. C'è anche l'"here we go!" di Fabrizio Romano, è solo questione di tempo prima che firmi il contratto. I club hanno trovato l'accordo e anche il giocatore, serve prima completare le visite mediche.