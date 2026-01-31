Cataldi a LSC: "Serve andare nella stessa direzione per il bene della Lazio"

Nel post partita di Lazio - Genoa, Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida. Queste le sue parole:

“È stata una settimana complicata. I risultati portano un po’ di serenità, avevamo bisogno di questa vittoria, ma dispiace non poterla festeggiare con la nostra gente, che ci sta comunque sempre vicino. È stata una gara strana, poi per colpa nostra ci siamo fatti riprendere in modo ingenuo. Speriamo che questa settimana potremo lavorare con più tranquillità”.

“Ho detto ai ragazzi che sono entrati che lo hanno fatto in modo incredibile. Il gruppo è coeso e anche chi entra è decisivo. Taylor è già da un po’ che sta con noi, ma anche Maldini arrivato due giorni fa ha fatto una buona gara. Con il mercato di mezzo è complicato, sono andati via giocatori importanti. Dobbiamo amalgamarci un po’”.

“Quando c’è un’idea di calcio bisogna sposarla. Quando cambi ti serve del tempo, passare per degli errori. Quando le cose non vanno tendi a buttarti giù, ma dobbiamo sempre credere in ciò che facciamo. La qualità degli allenamenti è alta, ma in partita ci sono varianti che non riusciamo a gestire. Siamo umani e quando i risultati non arrivano, l’ambiente va un po’ giù, noi pure e abbiamo settimane in cui è più difficile lavorare. Dobbiamo andare tutti in un’unica direzione per fare il bene della Lazio. Io che scendo in campo, chi lavora in società e i tifosi che ci danno una mano. Ora questo non c’è. Intanto cerchiamo di fare il nostro, perché quando fatto ultimamente non è il massimo. Prendiamoci le nostre responsabilità, potevamo fare di più. Dobbiamo ripartire da questo, lavorando con più entusiasmo e serenità in settimana”.