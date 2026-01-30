Lazio - Genoa, i tifosi a Ponte Milvio: il messaggio a Lotito - VIDEO
Un clima spettrale all'Olimpico, in occasione di Lazio - Genoa. Prosegue la protesta dei tifosi, stanchi e delusi dalla società, che questa volta hanno deciso di dare un segnale ancor più forte.
Lo stadio è deserto, pochissimi i tifosi che hanno deciso di entrare, gli altri si sono ritrovati nel cuore di Ponte Milvio e da lì stanno seguendo la sfida. Sono tantissimi, la stragrande maggioranza come testimoniano i video pubblicati sui social. "Evviva la sparuta minoranza" si legge sotto al post pubblicato dalla pagina Match Day del tifo organizzato. In riferimento a un'esternazione fatta dal presidente.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.