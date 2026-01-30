Lazio-Genoa, Zaccagni dà forfait: il comunicato sulle sue condizioni
30.01.2026 19:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Lazio-Genoa, è arrivata la notizia relativa all'assenza di Mattia Zaccagni tra i giocatori a disposizione di Sarri per la partita. L'ex Verona era stato inserito nell'elenco dei convocati, per poi rimediare l'infortunio muscolare nel corso della rifinitura.
"Mattia Zaccagni non sarà disponibile per la partita a causa di un problema muscolare accusato nel corso della rifinitura, a carico del muscolo obliquo dell’addome. Il calciatore siederà comunque in panchina per rimanere vicino alla squadra", si legge nella nota diffusa dalla società.