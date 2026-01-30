Australian Open, Sinner addio finale: sarà Djokovic a sfidare Alcaraz
30.01.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Jannik Sinner deve dire addio all’Australian Open dove non potrà difendere il titolo vinto nel 2025. L’azzurro è stato infatti battuto da Novak Djokovic che si è imposto in cinque set, 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 4-6, 6-4, e che ora in finale sfiderà Alcaraz che questa mattina ha eliminato, in un'altra gara da sogno, Zverev... <<< SINNER ELIMINATO DA DJOKOVIC >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide