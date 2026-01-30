Genoa, i convocati per la Lazio: De Rossi non rinuncia a Norton-Cuffy
Dopo la scorpacciata di coppe europee, il campionato riapre le porte con un anticipo invitante tra la Lazio e il Genoa questa sera (ore 20:45)
Per l'occasione è stato diramato l'elenco dei convocati di De Rossi che affronteranno la sfida contro i biancocelesti, valida per la 23ma giornata di Serie A 2025/26. Dentro il neo arrivato Bijlow, che viaggia verso la sua seconda presenza in rossoblù, presente Norton-Cuffy, al di là degli insistenti rumor di mercato tra Juventus e Inter. Indisponibili invece Baldanzi (neo acquisto dalla Roma), Siegrist e Gronbaek.
La lista completa:
Portieri: Justin Bijlow, Nicola Leali, Daniele Sommariva.
Difensori: Johan Vssquez, Leo Ostigard, Aaron Martín, Stefano Sabelli, Brooke Norton-Cuffy, Alessandro Marcandalli, Alin Celik, Nils Zätterström, Sebastian Otoa.
Centrocampisti: Morten Frendrup, Ruslan Malinovskyi, Morten Thorsby, Jean Onana, Mikael Ellertsson, Patrizio Masini, Hugo Cuenca, Filippo Carbone.
Attaccanti: Vitor Vitinha, Lorenzo Colombo, Junior Messias, Maxwel Cornet, Jeff Ekhator, Joi Nuredini.