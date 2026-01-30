Lazio, Romagnoli - Sarri: il chiarimento dopo lo "scontro"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La questione Romagnoli è un tema caldissimo e delicatissimo in casa Lazio. Il giocatore, pronto a lasciare la Capitale dopo l’ennesima promessa non mantenuta, è stato bloccato dalla società che con un comunicato ha annunciato la sua permanenza in biancoceleste. Una decisione che ha generato ancora più tensione tanto da portare il numero 13 a non allenarsi più con la squadra.

Il difensore aveva chiesto aiuto a Sarri che però, non si è esposto e non lo farà. Il presidente ha scaricato sul tecnico la decisione finale, avrebbe fatto partire Romagnoli solo col suo ok. Una responsabilità che il toscano non si vuole assumere e che mercoledì ha portato allo scontro col giocatore.

Nella giornata di ieri, si legge sul Messaggero, mentre la squadra era in campo per preparare la sfida col Genoa il biancoceleste lasciava Formello per andare in ospedale a trovare il figlio nato qualche giorno fa. C’è stato però spazio per un chiarimento con Sarri, il mister ha spiegato di essersi tirato fuori dalle questioni che riguardano le trattative e che non può dargli il benservito assumendosi la responsabilità di un futuro difensivo incerto.

