ESCLUSIVA - Lazio, Treła (Sport.pl) racconta Przyborek: "Deve migliorare, ma..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - La Lazio ha chiuso il suo quinto acquisto di gennaio. È in arrivo Adrian Przyborek, trequartista del Pogon acquistato a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivenda. Per conoscere meglio il talento classe 2007 abbiamo contattato in esclusiva Michał Trela, giornalista polacco di Sport.pl.

LE CARATTERISTICHE - "Przyborek è un giocatore molto tecnico e molto bravo nei passaggi, con un buon controllo di palla e un'ottima visione di gioco. Non lo definirei velocissimo; non è lento, ma pecca un po' nell'accelerazione. Non eccelle nell'uno contro uno o nel dribbling, per questo è stato spesso impiegato sulla fascia destra. Non è la classica ala che punta il fondo per andare al cross, ma più una 'falsa ala' che tende ad accentrarsi. Credo che la sua posizione ideale sia al centro, come numero 10 o come numero 8, quasi come un centrocampista 'box to box'. Deve migliorare molto nella fase di non possesso, sia per quanto riguarda il pressing che per quando va a contrasto. Anche nei numeri deve crescere, visto che segna poco e non fa molti assist. Ma è comunque giovane, ha tanto tempo e tutte le potenzialità per imparare".

TALENTO IN POLONIA - "In Polonia Przyborek non è considerato uno dei migliori talenti in circolazione, sicuramente non al livello di Oskar Pietuszewski, passato questo mese dal Jagiellonia al Porto. È visto come uno dei giovani che può crescere, ma attualmente non è tra i migliori del campionato e, forse, nemmeno tra i più forti della sua squadra, che comunque non è tra le big del paese".

IL PARAGONE CON KVARA - "Riguardo al paragone con Kvaratskhelia, penso che sono due giocatori totalmente diversi. L'ex Napoli è esplosivo, bravissimo nell'uno contro uno e salta sempre l'uomo. Przyborek non ha queste caratteristiche. Tuttavia, Grosicki - una vera leggenda del Pogon e del calcio polacco - ha dichiarato che assomiglia molto a Błaszczykowski per stile e per intelligenza tattica".

LA LAZIO E IL GIOCO DI SARRI - "Sono rimasto sorpreso che un club come la Lazio abbia deciso di acquistarlo proprio ora, visto che negli ultimi mesi non ha brillato. Se paragonato ad altri talenti che hanno lasciato il campionato polacco, la cifra per cui è stato comprato mi sembra eccessiva. Evidentemente la Lazio lo vede come un investimento per il futuro, a lungo termine, cercando di anticipare subito la concorrenza. È un profilo che si può sposare bene con il calcio di Maurizio Sarri: ha le potenzialità per diventare un giocatore simile a Zielinski, che proprio insieme al tecnico al Napoli ha fatto vedere il suo miglior calcio. Potrebbe diventare una mezzala di qualità, ma non credo che sarà subito protagonista in Serie A. Avrà bisogno di un periodo di adattamento per reggere l'impatto con il calcio italiano".

