Calciomercato Lazio | Hjerto-Dahl, il Besiktas ci rinuncia: la situazione
29.01.2026 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guadagna posizione nella corsa a Jens Hjerto-Dahl? Secondo quanto viene riportato dal portale Deportes Reports, il Besiktas nelle scorse ore avrebbe deciso di rinunciare al trasferimento del centrocampista norvegese.
La richiesta del Tromso, infatti, sarebbe stata giudicata eccessivamente alta dal club turco, che avrebbe preferito orientarsi verso altri obiettivi. Per la Lazio quello di Hjerto-Dahl resta un nome da seguire particolare attenzione, nonostante l'interesse palesato anche da Bologna e Liverpool.
