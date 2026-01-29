Calciomercato Lazio | Tavares fuori dal progetto: si cerca una soluzione
29.01.2026 09:45 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, la Lazio è ancora in cerca di una soluzione per Nuno Tavares. Nella sfida contro il Lecce, il terzino portoghese ha collezionato l'ottava panchina di fila ed è ormai evidente che non rientri più nei piani di Sarri.
Come sottolinea Il Messaggero, dopo aver rifiutato l'offerta dal Besiktas dalla Turchia, Nuno aspetta ancora speranzoso un eventuale passo da parte del Como o dell'Arabia. Un suo addio al momento resta complicato, ma non impossibile.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.