Il grazie ai tifosi e alla Lazio: Mandas saluta con un post social - FT
Christos Mandas è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Bournemouth. Il portiere greco ha lasciato la Lazio in questa sessione di mercato e ha voluto salutare con un post social tutto l'ambiente biancoceleste.
"Sono arrivato in Italia da ragazzo, pieno di sogni e di ambizioni. Grazie Lazio per avermi dato l’opportunità di provarci.
Un enorme grazie ai miei compagni di squadra senza di loro non avrei potuto fare nulla. Mi sento fortunato ad aver lavorato insieme a loro e ad averli potuti chiamare amici.
Infine i tifosi qualunque cosa dica per il sostegno che mi avete dato non sarà mai abbastanza. Siete fantastici.
In bocca al lupo".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.