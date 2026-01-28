FORMELLO - Lazio, i dubbi di Sarri. Rovella, c'è uno spiraglio

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È rimasto soltanto un allenamento per tirare le somme e capire chi sarà a disposizione venerdì sera con il Genoa. Occhio alla possibile convocazione a sorpresa: Rovella oggi pomeriggio ha effettuato una parte di seduta in gruppo e potrebbe entrare nella lista della sfida con i rossoblù. A oggi sono maggiori le chance di una sua presenza tra i nominativi. Naturalmente le sue condizioni non dovrebbero spingere Sarri all'utilizzo del classe 2001, di nuovo alle prese con fastidi alla zona pubica. La settimana scorsa si era fermato alla vigilia del confronto con il Lecce.

A centrocampo, a prescindere, toccherà a Cataldi riprendersi il posto in regia. Ai suoi lati sicuramente Taylor e uno tra Basic e Vecino (il croato è in vantaggio). I dubbi maggiori come al solito sono nel tridente offensivo: si è aggiunta l'opzione Maldini alle candidature da centravanti di Dia e Ratkov. L'ex Atalanta in questi primi allenamenti in biancoceleste è stato testato da falso nueve. Sulla destra ballottaggio aperto tra Isaksen e Cancellieri, stavolta può spuntarla il danese.

Le decisioni verranno prese domani pomeriggio dopo la rifinitura delle ore 16. In difesa i discorsi riguardano naturalmente Romagnoli. Le dinamiche di mercato - salvo ripensamenti - lo porteranno a saltare la gara di venerdì con Provstgaard pronto ad affiancare Gila al centro del reparto arretrato. Sulle fasce Marusic e uno tra Pellegrini e Lazzari.