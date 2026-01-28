Lazio, Correa e la nostalgia del biancoceleste: lo scatto social - FOTO
28.01.2026 13:45 di Christian Gugliotta
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Dal momento dell'addio alla Lazio, la carriera di Joaquin Correa ha subito un lento ma inesorabile declino. Dopo le due deludenti parentesi all'Inter, intervallate da un prestito incolore al Marsiglia, il Tucu ha deciso di ripartire dal Brasile, dove di certo non sta brillando con la maglia del Botafogo.
Sono ormai passati quasi cinque anni dal termine della sua avventura nella Capitale e la sensazione è che proprio in biancoceleste l'attaccante abbia vissuto il suo periodo migliore. A esserne consapevole, probabilmente, è lo stesso Correa, che nelle storie del suo profilo Instagram ha ricondiviso un post che lo ritrae con la maglia della Lazio, precisamente quella bianca risalente alla stagione 2018-19. Di seguito lo scatto.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.