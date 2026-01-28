Lazio - Genoa, il tifo organizzato: "Tutti a Ponte Milvio, facciamo vedere quanti siamo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 24 e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico in vista della gara contro il Genoa in programma venerdì 30 gennaio alle 20.45. Ai microfoni di Radio Laziale, durante Incondizionatamente Lazio, è intervenuto il tifo organizzato biancoceleste per dare le indicazioni per la protesta di venerdì pomeriggio a Ponte Milvio: "Venerdì staremo tutti quanti in piazza. Chi vuole esserci sarà con noi, chi non vuole esserci è libero di entrare allo stadio. Non credete a chi ancora oggi dice che i gruppi organizzati faranno i picchetti davanti allo stadio perché ho sentito anche questo sui social”.

“Noi allo stadio neanche ci avvicineremo, resteremo fermi lì a Ponte Milvio. Vorremmo fare quella stessa manifestazione, però in forma statica, che facemmo nel primo anno del corteo. Portate tutti quanti le bandiere, le sciarpe, portate tutto ciò che volete affinché si possa fare un ottimo tifo e passare una serata tutti quanti insieme per sperare che quantomeno la Lazio ci dia un risultato positivo in campo”.

“Portate i bambini, i papà, le mamme, portate tutto ciò che serve per fare tifo. Questo è il momento di mettere da parte tutti i ‘ve l’avevo detto’ e far vedere la presenza in piazza. Sarebbe un bel momento di unità e di far vedere che oltre ai 29.000 abbonati c’è tutto un popolo che è stanco anche se non viene allo stadio. Usiamo i social per dire “venite in piazza”, fate vedere chi siamo e quanti siamo”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.