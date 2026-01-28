Calciomercato Lazio | Sarri vuole Zaniolo? Arriva la smentita
RASSEGNA STAMPA - Un altro nome, non confermato, è finito ieri in orbita Lazio. Si tratta di Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma ora all'Udinese. In bianconero si è ritrovato, sta vivendo una stagione super dopo alcune annate vissute in grande difficoltà in Serie A e non solo.
Un'indiscrezione spuntata ieri sosteneva che il classe '99 fosse finito nel mirino della società biancoceleste su richiesta di Sarri. Dall'edizione odierna de Il Messaggero, però, è arrivata la netta smentita: il tecnico non ha mai chiesto Zaniolo.
Anzi, i nomi indicati per l'attacco erano ben altri. Si parlava di Giovane del Verona, ora al Napoli, di Raspadori dell'Atletico Madrid, ora all'Atalanta, e di Insigne, rimasto svincolato dall'esperienza con il Toronto e ora vicino al ritorno al Pescara.